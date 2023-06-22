Başkan Soner Çetin kursiyerlerle türkü söyledi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Güzelyalı Toplum Merkezi'ni ziyaret ederek, burada eğitim gören kursiyerlerde türkü söyledi. Bağlamadan İngilizceye, işaret dilinden muhasebeye kadar birçok dalda kursların verildiği merkezde eğitim alanlar Çukurova Belediyesi'nin çok önemli bir hizmet verdiğini belirterek Başkan Soner Çetin'e teşekkür ettiler.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Belediyesi tarafından yaz kursları verilen noktalardan biri olan Güzelyalı Toplum Merkezi'ni ziyaret etti. Bağlama, gitar, İngilizce, işaret dili, muhasebe, terzilik gibi kursların verildiği merkezde tüm sınıfları tek tek gezen Başkan Soner Çetin, kursiyerlerle ve eğitmenlerle sohbet etti.

Başkan Çetin, eğitmenlere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederken, kursiyerleri dinledi ve kurslardan memnun olup olmadıklarını sordu. Verilen eğitimden ve kendilerine yaklaşımdan çok memnun olduğunu belirten kursiyerler, “Yaz aylarında verilen bu hizmet bizler için çok önemli. Hem meslek sahibi oluyoruz hem de ilgi gösterdiğimiz alanda kendimizi geliştiriyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Başkan Soner Çetin de ilçenin birçok noktasındaki toplum merkezinde benzeri eğitimlerin devam ettiğini açıkladı. Bu kurslara her yaştan binlerce insanın devam ettiğini belirten Başkan Soner Çetin, “Hemşehrilerimizin yoğun ilgisi doğru bir iş yaptığımızı ortaya koyuyor. Yaz spor okulları gibi yaz kurslarımız da her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgisi ile karşılanıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Yazın tatile gidemeyen hemşehrilerimiz ve çocuklarımız yaz aylarını en iyi şekilde değerlendiriyor” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin türkü söyledi

Başkan Soner Çetin'in Güzelyalı Toplum Merkezini ziyareti hoş anların yaşandığı bir buluşma oldu. Bağlama ve gitar kursunun verdiği salonda kursiyerlerle sohbet eden Başkan Soner Çetin, hayatında yapamadığı az şeyler birinin bir müzik aleti çalabilmek olduğunu itiraf etti.

Bu arada kursiyerlerin ısrarını kıramayan Başkan Soner Çetin, onlarla birlikte türkü söyledi. Bağlama ve gitar eşliğinde “İşte gidiyorum çeşmi siyahım” türküsünü söyleyen Başkan Soner Çetin'in performansı alkışlandı.