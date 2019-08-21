Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla buluştu

Huzurevleri Mahallesi Muhtarı Ayfer Doğantimur'a konuk olan Başkan Çetin, “Muhtarlarımızla her zaman bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuşuyoruz” dedi.

Başkan Soner Çetin, “Muhtarlarımız mahallenin sorunlarını tespit ediyor, bize aktarıyor ve biz de bu sorunlara anında çözüm üretiyoruz. Bu işbirliğinden çok memnunuz. Ayrıca her zaman vatandaşlarımızla da bir aradayız. Bir katılımcı belediyecilik anlayışına sahibiz. Her Cuma günü Halk Günü'nde halkımızla buluşuyoruz. Ayrıca sosyal medyadan sorunları dinlediğimiz gibi mahalle toplantılarında da hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz” diye konuştu.

Huzurevleri semt pazarının çatısıyla ilgisi sorunun çözüldüğünü ve yağmur yağdığında akan bölümlerinin onarılması için çalışma yapıldığını kaydeden Başkan Çetin, kadınların kadın sohbet evi talebi üzerine, “İhtiyaç olan her yere kadın sohbet evi, emekli dinlenme evi ve semt kreşi açacağız. Bu talebinizi de en kısa sürede yerine getirmeye çalışacağız” cevabını verdi.