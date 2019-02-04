Başkan Sözlü: “1 metre tarım arazisini konut arazisine çevirmedim”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'da bir metre tarım arazisini konut arazisine çevirmediğini belirterek, “İmar rantına geçit vermedim. Her zaman Adana'nın nitelikli bir şekilde dönüşerek değişiminden yana oldum” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Köylüoğlu, Çaputçu, Mürseloğlu, Dervişler, Salmanbeyli, Karayusuflu, Kayışlı, Camuzcu, Koyuncu ve Yalmanlı mahallelerinde hemşehrileri ile bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

"İki bin yılda iki köprü, beş yılda 6 köprü"

Sözlü, Adana'nın iki bin yıllık geçmişinde iki köprü yapıldığını, hizmet süresince beş yıllık dönemde altı büyük köprü inşa ederek Adana'yı kuzeyinden güneyine doğusundan batısına birbirine bağladıklarını ifade ederek, "Seyhan'ın güneyini ve Yüreğir'i yenilemezseniz, Adana'yı değiştiremezsiniz. Adana'yı dönüştürerek değiştiriyoruz. İnşa ettiğimiz köprüler, açtığımız bulvarlarla kenti bütünleştirirken hemşehrilerimiz için huzur iklimi oluştururken de gönül köprüleri kuruyoruz" şeklinde konuştu.

"Ranta değil halka bakarız"

Başkan Sözlü, yaklaşık yirmi yıllık belediye başkanlığı süresince halka rağmen hiç bir uygulamayı halka sunmadığını, ‘birlikte başarıyoruz' ilkesine sadık kalarak kentte hem halkın hem de kentin dinamiğini oluşturan sivil toplum kuruluşları ile kollektif ruhla hareket ettiklerini belirterek, "Sizlerin desteği, Cenab-ı Allah'ın nasibi ile üç dönemdir Ceyhan'da bu dönem de Adana'da belediye başkanlığı yapıyorum. Adana'da bir metre tarım arazisini konut arazisine çevirmedim, imar rantına geçit vermedim. Her zaman Adana'nın nitelikli bir şekilde dönüşerek değişiminden yana oldum" diye konuştu.