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Başkan Sözlü, 4 bin yıllık Hemşire Sitsnefru heykelinin iadesine istedi

Tepebağ Höyüğü’nde 1882’de yapılan kazıda çıkarılan ve misyonerler tarafından ABD’ye kaçırılarak New York Metropolitan Müzesi’nde sergilenen eserin ait olduğu topraklara dönüşü için harekete geçildi.

Tepebağ Höyüğü'nde 1882'de yapılan kazıda çıkarılan ve misyonerler tarafından ABD'ye kaçırılarak New York Metropolitan Müzesi'nde sergilenen eserin ait olduğu topraklara dönüşü için harekete geçildi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kent merkezindeki Tepebağ Höyüğü'nde 1882'de yapılan temel kazısı sırasında çıkarılan ve misyonerler tarafından ABD'ye kaçırılarak New York Metropolitan Müzesi'nde sergilenen 4 bin yıllık Hemşire Sitsnefru heykelinin iadesini istedi. New York Metropolitan Müzesi yönetimine resmi mektup gönderen Başkan Sözlü, “Paha biçilmez değerdeki heykelin ülkesine, yani ait olduğu Adana'ya dönüşünü içtenlikle arzuluyoruz” dedi. Başkan Sözlü, mektupta, milattan önce 2000 yıllarında Mısır orta hanedanlığının 12'nci krallığına tarihlenen, siyah geoitten yapılmış 39 santim yüksekliğindeki Hemşire Sitsnefru heykelinin iadesini talep etti.



1918'den beri New York'ta sergileniyor


Adana bölgesinde 18 uygarlığın hüküm sürdüğünü, arkeolojik açıdan çok zengin bir mirasa sahip olduğunu mektubunda vurgulayan Başkan Sözlü, “Hemşire Sitsnefru heykeli, Adana'daki Tepebağ Mahallesi'nde 1882 yılında Amerikan Montgomery Misyonu'nun kuruluşu esnasında yapılan kazılarda bulunmuştur. Bu eser, New York Metropolitan Müzesi tarafından 1918'de kabul edilmiştir. Şuanda müzedeki Galeri 111'de sergilenmektedir. Bu paha biçilmez heykelin ülkesine, yani ait olduğu Adana'ya dönüşünü içtenlikle arzuluyoruz. Devlet kurumlarımızın da Türkiye'ye getirilmesi için girişimlerde bulunduğu bu eserin iadesi için Adana Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz” diye yazdı.

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