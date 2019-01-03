Başkan Sözlü: “Adana itfaiyesinin teçhizatı tam, çalışanları fedakar”

İtfaiyecilik fedakarlıktır” dedi.

Başkan Sözlü, İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye personeliyle kahvaltı yaptı. Burada konuşan Sözlü, 2014 yılından bu yana teçhizat ve ekipman olarak güçlendirildiğini, tedbirlerin arttırıldığını ifade etti.

Çalışkan itfaiyecilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sözlü, “Zor ve çetin şartlarda, disiplin gerektiren bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu anlamda gösterdiğiniz fedakarlıklara teşekkür ederim” dedi.

Çukurova'nın merkezinde, Torosların eteklerinde 15 ilçede görev ifa eden itfaiyecilerin takdiri hak ettiğini söyleyen Başkan Sözlü, “Adana itfaiyesi göreve geldiğimizden bu yana hem fiziki manada hem de çalışma şartları iyileştirilmiştir. İtfaiyecilik geçmişine baktığımızda acı hikayeler de eklendi. Aladağ gibi büyük bir yangın yüreklerimizi acıttı. Çağdaş bir toplumun çağdaş itfaiyesi insan canının güvenliğini arttırmıştır. İtfaiyecilik fedakarlıktır” diye konuştu.