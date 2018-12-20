Başkan Sözlü: "Adana'da yeni hat açmadım, açmayacağım"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Belediye başkanlığı görevine başladığımdan bugüne kadar Adana'da yeni hat açmadım, açmayacağım” dedi.

Baykan Sözlü, Balcalı Otobüs Kooperatifi ulaşım esnafı ile bir araya gelip sorunlarını dinledi. Ceyhan'da 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı süreçte kooperatif ve hat sayısını hiç arttırmadığını söyleyen Sözlü, “Ceyhan'da Hüseyin Sözlü'nün ulaşım esnafına karşı duruşu ne ise Adana'da da aynıdır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığımdan bugüne kadar Adana'da yeni hat açmadım, açmayacağım” diye konuştu.

Problem üreten değil var olan problemleri esnafla birlikte, onların da söz haklarını kullanmasını sağlayarak çözmeye çalışan Başkan Hüseyin Sözlü, “Adana Büyükşehir Belediyesi 12 yeni bulvar kazandırıyor kente. Buralara da sizler yani var olan otobüslerimiz, dolmuşlarımız gidecek, yeni hatlar açılmayacak, yeni kooperatifler kurulmayacak. İstiyoruz ki Adana'da esnaf zenginleşsin, ekonomi kalkınsın, Adana büyüsün” diye konuştu.