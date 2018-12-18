Başkan Sözlü: “Hayvancılık teşvikinde denetim arttırılmalı”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye'de nüfusa oranla küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek hayvancılığın teşviklerinde denetimlerin arttırılmasının şart olduğunu vurguladı.

Başkan Sözlü, Tarımda Kalkınma Zirvesi'nde yaptığı konuşma yapan Başkan Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yerinde kalkınma projeleri ile çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların alternatif tarım ürünlerine yönlendirildiğini ifade ederek tarımda nitelikli üretim vurgusu yaptı. Gıdanın stratejik bir öneme sahip olduğunu aktaran Başkan Sözlü, kırsal kalkınmayı ve tarımı hiç hafife almadıklarını, gösteriş yapmak değil faydalı olmak noktasında hamleler yaptıklarını belirtti.

“Hayvancılık teşvik edilmeden ucuz et mümkün değil”

Türkiye'de hayvancılığın teşvik edilemeyip, hayvanlar doğurganlaştırılamadan herkesin ucuz et yemesinin mümkün olmadığını ifade eden Başkan Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 124 üreticimize 422 adet damızlık koç desteği verildiğini, Türkiye'nin et üretiminde büyük açığının olduğunu ancak küçükbaş hayvancılığın gelişmesi sayesinde bu açığın yüzde 20'sinin kapatılabileceğini ifade etti.

“Teşvik kadar denetim de arttırılmalı”

Her 25 dişi koyuna bir ivesi cinsi damızlık koç verdiklerini ve bu koyunları Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM'den aldıklarını belirten Başkan Sözlü, damızlık koçların maliyetinin yüzde 70'ini Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin karşıladıklarını kaydederek, artık ivesi cinsi koyun arayanların Şanlıurfa Ceylanpınar ya da bir başka şehre gitmesine gerek kalmayacağını sözlerine ekledi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hayvan yetiştirerek hem kendi bütçelerine katkı sağladıklarını hem de devletine karşı önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Sözlü, devletin küçükbaş hayvan yetiştiricilerine vermiş olduğu destekler ile para kazanma amaçlı değil ülkedeki et açığını kapatmak ve halkın zenginleştirmek olduğunu söyledi.