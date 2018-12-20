Başkan Sözlü'nün kardeşi Erdoğan'a hakaretten cezaevinde

MHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün kardeşi Vedat Sözlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yakalanarak cezaevine konuldu.

Vedat Sözlü hakkında 1 Haziran 2014 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 6 Şubat 2015 günü sonuçlanan davada, Sözlü'ye 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi. Sözlü, cezaya itiraz ederek Yargıtay'a başvurdu ancak karar onanınca hakkında yakalama kararı çıktı. Bu kararın ardından Adana'da yakalanan Sözlü, cezaevine konuldu.