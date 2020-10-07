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Başkan Tarhan: "Kozan'a kendimi yakın hissediyorum"

Kadirli Belediye Başkanı Dr.

Ömer Tarhan, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı makamında ziyaretinde, eşinden dolayı kendini Kozan'a çok yakın hissettiğini söyledi.


Kozan Belediyesinde gerçekleşen ziyarette iki başkanın gündeminde bölgelerin sorunları ve bu sorunlara nasıl çare bulabiliriz oldu. Kadirli Belediye başkanı Tarhan, iki ilçe arasında kardeşlik ilişkisi olduğunu belirtirken, eşinin de Kozanlı olmasından dolayı kendini Kozan'a çok yakın hissettiğini söyledi. Tarhan, “Kazım Beyin daha önce kazandığı zamanda ziyaretine gelmiştik. Sağ olsun Kozan'a çok büyük hizmetler yaptı, çok başarılı çalışmaları var. Bundan sonrada inşallah daha da iyi hizmetler yapar” diye konuştu.


Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'da Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'ın ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu, anlatılan hikayelerin aksine iki ilçenin kardeşliğinin sıkı ve baki olduğunu ifade etti. Başkan Özgan, "Ömer başkanımız değer verdiğimiz bir arkadaşımız ona da bu hizmet yarışında başarılar diliyorum” dedi.

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