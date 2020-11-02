"Başkanın Çardağı"na turist akını

Adana'nın Aladağ ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'in kısa süre önce bin 500 rakımlı seyir terasına yaptırdığı çardak, muhteşem manzarasını görmek ve fotoğraflamak isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Çardağı bölgeden ayda ortalama 10 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Başkan Akgedik, eko turizm rotasındaki ilçe ekonomisine turizm faaliyetleri ile ivme kazandırmak için Türkiye'ye örnek proje çalışmaları içinde olduklarını söyledi.

Seyir terasındaki çardağı yaklaşık 4 ay önce hizmete açtıklarını kaydeden Başkan Mustafa Akgedik, “Çardak, 19 kilometrelik ekoturizm yürüyüş rotasında bir nokta. Aynı zamanda bir seyir terası ve kafe olarak da hizmet veriyor. Kurban Bayramından beri aylık ortalama 10 bin ziyaretçisi var. Konya'dan, Gaziantep'ten, Antalya, Mersin, Hatay'dan başta olmak üzere bölgenin her yerinden geliyorlar. Bu gidişle çok yakında Türkiye'nin her yerinden gelecekler. Özellikle hafta sonu çok kalabalık oluyor. Çok geniş bir panaroması var. Sonbahar ve ilkbaharda burada sis bulutu da oluyor. İnsanlar, Karadeniz'de oluşan manzaraları burada görebiliyor” dedi.

Türkiye'ye örnek doğa oteli projesi yapıyoruz

Aladağ ekonomisini turizm faaliyeti ile ayağa kaldıracak, Türkiye'ye örnek bir doğa oteli projesi üzerinde de çalıştıklarını kaydeden Başkan Akgedik, “Bu çardak ekoturizm projelerimizin sadece bir ayağı. İnşallah Türkiye'nin en güzel doğa otelini Aladağ'da oluşturacağız. İnsanların gelip 1-2 hafta sonu doğanın içinde tatil, kayak, kamp yapabilecekleri, paraşütle uçabilecekleri, konaklayabilecekleri 40-50 yataklı bir doğa oteli oluşturacağız. Orman Bakanlığı ile bu proje ile ilgili görüşme halindeyiz. Bu amaçla 5 bin dönüm arazinin mesire alanı ilan edilmesini talep ettik. Bu izin çıktığı anda projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

Ormanlarımızın turizm değeri daha kıymetli

Aladağ'ın, Adana'nın ve bölge insanının nefes alabileceği çok önemli avantajlara sahip bir ilçesi olduğunu anlatan Başkan Akgedik, “Doğal güzellikleri, ormanları, gölleri, şelaleleri, akarsuları, tarihi geçmişi ile çok önemli bir ilçe Aladağ. Ancak turizm altyapısı yok. Şimdi onu oluşturuyoruz. Bu anlamda vatandaşa da öncülük ederek onları cesaretlendirmek istiyoruz. Köprübaşı Kahvaltı salonumuz ile başladık. Seyir terasımıza çardak yaptık. Yedigöz şelalesinde restoran çalışmamız var. Doğa Oteli ile önemli bir eksikliği gidermiş olacağız. Ormanlarımızın sanayi değerinden çok turizm değeri var. Bunu görüyoruz. Vatandaşlarımız bu manzarayı görsün, doğayla iç içe olsun istiyoruz. Maviyi, yeşili, doğayı, tarihi görecekler. Bu çardak bile yöre insanına bir ekonomi oluşturdu. İnsanlar güzergah üzerinde ürünlerini satıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kapuzbaşı yolu büyük ivme kazandırır

Aladağ'ı Kayseri Kapuzbaşı Şelalesine bağlanan stabilize yolun da yapılması için Kayseri ve Adana Büyükşehir belediyesi ile görüşme halinde olduklarını kaydeden Başkan Akgedik, sözlerini “İki belediye ya da Turizm Bakanlığı bu soruna el atar bu yol tam anlamıyla açılırsa turizm rotası anlamında ilçemizin ivme kazanması için çok önemli bir gelişme kaydedilmiş olacaktır” diye tamamladı.