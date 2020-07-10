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Başkanın makam odasına kahvehane masası

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, haczedilen makam odasında kahvehane masasında çalışmaya başladı.


Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağını tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Borcun tamamı ödenmeyince icra görevlileri öğle saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczetti.


Haciz işleminden sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, boş kalan odasına kahvehane masası ve sandalye getirterek çalışmaya başladı.

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