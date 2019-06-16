Başkanlardan Kızılay'a kan bağısı

Kızılay'ın Adana'daki şube başkanları, kan bağışına özendirmek ve önemine vurgu yapmak için bir araya gelerek, kan bağışında bulundular.

Türk Kızılayı Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Sarıçam Şube Başkanı Cabbar Konuk, Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek ve Yüreğir Şube Başkanı Asıl Gül'ün kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Hastanelerde hasta ve yaralıların kan ihtiyacının süreklilik gösterdiğini söyleyen Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, 18-65 yaş arasındaki sağlıklı vatandaşların kan bağışı yapmalarının çok önemli olduğunu kaydetti. Kadınların 4 ayda bir erkeklerin 3 ayda bir kan bağışı yapabileceklerini vurgulayan Saygılı şunları kaydetti:

"Vatandaşlar, Tam kan bağışı yapabilecekleri gibi aferez bağışı da yapabilirler. Aferez bağışı, kandaki gerekli bileşenlerin ayrılarak alındığı ve bunun dışındaki kısmı bağışçıya geri verildiği bir bağış işlemidir. Bu işlem ise haftada 2 defa yapılabilir. Bağışçı olmak isteyenler kan bağış merkezlerimiz veya gezici ekiplerimize ulaşarak hayat kurtarabilirler."

Saygılı, kan bağış işlemi ve kan bağış birimleri ile ilgili detaylı bilgiye kanver.org internet sayfasından ulaşılabileceğinin altını çizdi.

Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül ise, "Gördük ki bu iyilik hareketi sadece insanlara yardım etmek için çalışıyor. Gün geldi şimdi gönüllü olarak başkanlık yapıyoruz. Hedefimiz her geçen dönem daha çok insana ulaşabilmek. 151. yılımızı kutlarken kan bağışına da dikkat çekmek istiyoruz. Tatiller, bayramlar, sıcak hava koşulları kan bağışına engel olmasın" dedi.