Başkent 15. Kulak Burun Boğaz Günleri

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri'nde, “Tükürük Bezi Hastalıklarına Güncel Yaklaşım-Sialendoskopi” konusu ele alındı.

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Sağlık Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıyı başlatan Bilimsel Sekreter Prof. Dr. İsmail Yılmaz, “Böyle bilimsel toplantılarda hekim arkadaşlarımız deneyimleri ve bilgilerini paylaşıyor. Böylesi önemli toplantıların biz doktorların kendi alanlarından ilerlemesi adına da çok önemli olduğunu inanıyorum. Bu etkinliği düzenlemede yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza ve konuşmacılarımıza teşekkür ederim” dedi.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu, bu etkinliklerin Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal başta olmak üzere Başkent ailesinin büyük katkıları ile başladığını ve bugünlere geldiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel toplantılara geçildi. KBB, Radyoloji ve Patoloji bölümlerinden Türkiye'den birçok doktorun katıldığı 15. Başkent KBB Günleri, gün boyunca süren 4 oturum şeklinde ve canlı cerrahi uygulaması ile geçekleştirildi. Uzman doktorların bilgi alışverişinde bulunduğu etkinlik konuşmacılara plaket, katılımcılara sertifikalar verilmesiyle tamamlandı.