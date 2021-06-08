Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri MYO'da mezuniyet coşkusu

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrenimlerini 2020-2021 yılında başarıyla tamamlayan 132 öğrenci, düzenlenen törenle mezun olmanın sevincini yaşadı.

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleşti. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin açılışında konuşan Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Eyidoğan, sağlık sektörünün dünyada ve ülkemizde gelişimini hızla sürdüren ve nitelikli eleman ihtiyacını muhafaza eden önemli kurumlar arasında yer aldığını belirterek, “Yetiştirdiğimiz öğrencilerin vatanına milletine bağlı, mesleğini en iyi şekilde yapma gayretinde olan, insana saygıyı hiçbir koşulda ihmal etmeyen, kendinizi emanet etmekten çekinmeyeceğiniz kadar güvenilir ve bilgili, mesleğinde her zaman etik davranış gösterme becerisine sahip bireyler olduğuna inancımız tamdır” dedi.

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Anış Arıboğan ise, 2008 yılında büyük bir heyecanla çıktıkları yolda, bugüne kadar bin 132 öğrenciyi mezun ettikleri için gururlu olduklarını ifade etti. Arıboğan, mezuniyet töreni ile ortak bir sevinci hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Bu yolda bize öncülük eden Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal'a teşekkürü bir borç biliriz. İki yıl önce ailelerinden emanet olarak aldığımız evlatlarımızı bugün daha donanımlı ve akademik eğitimlerini tamamlamış bir şekilde yine ailelerine teslim ediyoruz. Mezuniyet sonrasında yaşayacağınız hayat için hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu birincilikle bitiren Fizyoterapi Bölümü Öğrencisi Nilgün Çekmen, ödülünü ve diplomasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Eyidoğan'ın elinden aldı.

Tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve mezun öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ile devam etti. Törenin ardından öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.