Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet heyecanı

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Erdoğan, Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ferhat Kılınç, Hastane Müdürü Seyit Ali Gül, Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Esin Özşahin ile birlikte öğretim üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninin, açılış konuşmasını yapan, Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Esin Özşahin, “Bugün burada Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm öğrencileri gönülden tebrik ediyor, başarılarınızla gurur duyuyorum. Sevgili gençler sizleri hayat seçiminiz, duruşunuz ve eğitim öğretim hayatınızdaki çaba için de kutluyorum. Başkentli olmak Başkent Üniversitesi diplomasına sahip olmak ve özellikle de Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak sizin için çok önemli bir ayrıcalıktır. Bugün uzun ve emek dolu bir yolculuğun sonunda mezun olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Sağlık Hizmetleri toplumun en önemli ihtiyaçlarından biridir. İnsanların sağlığını korumak tedavi etmek ve iyileştirmek büyük bir sorumluluk gerektirir. Sizler bu sorumluluğu üstlenecek yeni nesil sağlık profesyonellerisiniz ve toplumun sağlığına değer katan bireyler olma potansiyeline sahipsiniz. Kurucu Rektörümüz ve Yönetim Üst Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamız, önce tıp fakültesi sonrasında tüm bilim alanlarında uluslararası bir üstünlük ve ayrıcalık sağlayan, mensubu olmaktan gurur duyduğum Başkent Üniversitesini, büyük bir öngörü ve çabayla kurmuştur. Hocama şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğumuz ilk günden beri her zaman gücünü hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu'na ve desteklerini hiç esirgemeyen sayın rektör yardımcılarımıza, tüm öğretim üyelerimize tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum. En önemli ayrıcalıklarımızdan biri de donanımlı bir üniversite hastanesi olan Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sahip olmamızdır. Tüm imkanlarını yüksek okulumuzla paylaşarak, uygulama eğitimlerimizi diğer meslek yüksek okullarından çok daha ayrıcalıklı bir konuma getirmemizi sağlayan, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Birol Özer'e, Başhekimimiz Prof. Dr. Ferhat Kılınç'a Hastane Müdürümüz Seyit Ali Gül'e ortaya koydukları işbirlikleri, hoşgörüleri ve sonsuz destekleri için çok teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, hastalarla bir araya geldiğinizde elinizden gelenin en doğrusunu yapın. Sevgi ve merhamet her zaman sizinle olsun. Hayatı sevgiyle kucaklayın. Sizlerin Atatürk ilkelerine bağlı dürüst adil yüksek etik değerlere sahip iyi insanlar olmanızı diliyorum. Hepinizi geleceğe umutla bakan bir toplumun insanlarıyla, dayanışma içinde geçireceğiniz bir yaşam diliyorum. Yolunuz açık olsun, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum'' dedi.

Başhekim Prof. Dr. Ferhat Kılınç, gençlere seslenerek, “Bugün hayatınızdaki önemli bir dönemeci geçtiniz. Çok çalıştığınız, çok mücadele ettiğiniz ve başarılı olduğunuz için buradasınız. Hepinizi tebrik ediyor ve gönülden kutluyorum. Arkadaşlar artık yeni bir hayata başlıyorsunuz, önünüze yeni yollar çıkacak, bazen de zorluklarla karşılaşacaksınız. Bu süreçlerde mücadele etmekten asla vazgeçmeyin. O yolda ilerlerken unutmayın ki ruhunuzun kaptanı sizsiniz. Hepinize mutlu bir hayat diliyorum'' diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Erdoğan da, “Başkent Üniversitesi ailesi olarak genç mezunlarımızı profesyonel yaşamlarının ilk adımını atmak üzere uğurlarken sizleri Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektörümüz Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu yıl yaşanan deprem felaketi nedeniyle hepinize geçmiş olsun, hayatını kaybeden yakınlarınız için de başsağlığı diliyorum. Bugün aldıkları eğitim sürecinde yeni bilgi ve becerilerle mezuniyetlerini hak eden 127 öğrencimizin mezuniyet törenini gururla gerçekleştiriyoruz. Başkent, 1993 yılında Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından sağlık alanında kurulan ilk vakıf üniversitesidir. Kurucumuzun vizyonu ile ülkemizde ve dünyada birçok ilke imza atan üniversitemiz Ankara, Konya ve Adana'daki toplam 12 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 8 enstitü, 1 konservatuar ve 1 yabancı diller yüksekokulu ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Sağlık alanında kurulan ilk vakıf üniversitesi olması nedeniyle Türkiye'de toplam 43 farklı eğitim ve sağlık kuruluşu ile hizmet sunmaktadır. Başkent Üniversitesi bu özellikleriyle bilim üreten ve bilim ihraç eden bir bilim yuvasıdır. Ulusal ve uluslararası alanlarda aldığı kalite belgeleriyle bu yıl akredite olan program sayısını otuza yükseltmiştir bununla birlikte üniversitemizin yükseköğretim kalite kurulu tarafından 5 yıllık tam akreditasyonu bulunmaktadır. Başkent Üniversitesi mezunlarımız, ülkemizin kalkınmasında Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda yol alacak nitelikli insan gücünü ve en önemlisi ürettikleriyle yaşam kalitemizi yükselten aranan elemanların yetiştirilmesinde de katkı sağlamaktadır. Sevgili mezunlarımız sizler sağlık alanında son derece geçerli olan meslek seçimlerinizi güçlü, modern ve donanımlı bir yüksekokul ortamında hayata geçirdiniz. Kuruluşundan bu yana binlerce mezun vermiş akıl ve bilimi temel değerlerinin başına koymuş olan Başkent Üniversitesi'nden mezun olmak Başkentli olmak bugünün dünyasında önemli bir ayrıcalıktır. Ülkemizin gelişmesinde sizlere önemli görevler düşmektedir. Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları olarak büyük başarılara imza atacağınıza inanıyor hepinize sağlık mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu.

Tören, dereceye giren öğrencilere plaketlerinin verilmesi ve mezun öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesinin ardından, büyük bir coşkuyla kep atılmasıyla sona erdi.