Başkent Üniversitesi'nde "Akciğer Kanseri Sempozyumu"

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Onkoloji ve Göğüs Hastalıları Bölümü tarafından “Akciğer Kanseri Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumda akciğer kanserinde güncel yaklaşımlar, tanı, evreleme ve tedavisinde yenilikler ele alındı.

Türkiye'nin dört bir yanından ve KKTC'den gelen uzmanların katılımıyla Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sempozyuma Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, Sempozyum Başkanları Prof. Dr. Özgür Özyılkan ve Prof. Dr. Nazan Şen, Toplantının Bilimsel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Taner Sümbül, Kıbrıs Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve çok sayıda tıbbi onkoloji göğüs hastalıkları ve diğer bölümlerden uzmanlar katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Özgür Özyılkan, “Bu yılın ilk toplantısını akciğer kanseri başlığıyla açmış bulunuyoruz. Onkolojide en sık görünen ve en ölümcül olan akciğer kanseri çağımızın vebası olarak kanser türlerinde baş sırayı almaktadır. Gerçekten son yıllarda gerek tanıda gerekse tedavide çok önemli gelişmeler oldu. Bugün sizlerin katkılarıyla ve destekleriyle sempozyumumuza başlıyoruz. Bu toplantının organizasyonunda başta rektörlüğümüze, merkez müdürlüğümüze, hocalarımıza ve siz değerli katılımcılara, ayrıca destek veren firma temsilcilerine çok teşekkür ederim'' dedi.

Prof. Dr. Özgür Özyılkan'ın ardından kürsüyü, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Göğüs Hastalıları Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Nazan Şen devraldı. Prof. Dr. Nazan Şen konuşmasında Başkent Üniversitesi olarak 6 merkezlerinin bulunduğunu ve Göğüs Hastalıkları Bölümü olarak farklı merkezlerde aralıklarla toplantılar düzenlediklerini söyledi. Ayrıca Prof. Dr. Şen, “Akciğer Kanseri ile ilgili başka bir toplantıyı birkaç yıl önce yine onkoloji bölümü ile birlikte Adana'da yaptık. Akciğer kanseri evrelemesi ve tedavisinde yeniliklerin son yıllarda hız kazanması üzerine yeniden bir akciğer kanseri toplantısı düzenlemek için Prof. Dr. Özgür Özyılkan Hocam ile konuştuk. Özgür Hocamızın, önerisi ve emekleri ile bu lokal toplantı, Türkiye'nin birçok şehrinden hekimlerin katıldığı sempozyuma dönüştü. Kendisine ve emeği geçen tüm hocalarımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmasına Akciğer Kanseri'nin erken tanıyla önlenebilen bir kanser türü olduğunu belirterek başlayan Kıbrıs Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, “Akciğer kanserine yol açan en önemli risk faktörü sigaradır. İstatistiklere bakıldığında sigara içme oranları 2008'e göre erkeklerde yüzde 5-6, kadınlarda ise yüzde 2-3 oranında azalmış durumda. Akciğer kanserinden ölüm oranı meme ve prostat kanserine oranla 3-4 kat fazladır” şeklinde konuştu.

Dr. Gürkut, ayrıca, “Bizler Kıbrıs'ın Kuzeyinde hekimlik yapıyoruz. Onkoloji'de 90'lı yılların ortalarından beri başta Prof. Dr. Özgür Özyılkan hocam olmak üzere Başkent Üniversitesi'nin desteğiyle hep var olduk ve ellerini hala üzerimizde hissediyoruz. Yardımlarını, desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemediler. Bu gün burada olmamıza da onlar vesile oldular. Bu yüzden bütün Başkent ailesine teşekkürlerimi borç bilirim''dedi.

Sempozyum sekreteri Doç. Dr. Ahmet Taner Sümbül sempozyumda ilgi çeken bir sunumla “İmmunoterapi ve yan etkileri” konusunda katılımcılarla güncel bilgiler paylaştı.

Gün boyunca dört oturum şeklinde düzenlenen, yoğun katılımın olduğu “Akciğer Kanseri Sempozyumu” sonunda katılımcılara sertifika verildi.