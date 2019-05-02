Başkent‘te "Ortopedi ve Travmatoloji" toplantısı

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen toplantıda uzmanlar bilgilerini meslektaşlarıyla paylaştı.

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Sağlık Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda “Sık Karşılaşılan Ayak Hastalıkları” konusu ele alındı. Toplantı Çukurova bölgesinde ve çevre illerde görev yapan çok sayıda ortopedi ve travmatoloji uzmanının katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Tuncay, “Toplantımızın çok verimli ve faydalı geçeceğine eminim. Bilgilerimizi tazeleyeceğimiz ve yeni deneyimler öğreneceğimiz güzel bir konu. Ayak hastalıkları hepimizin polikliniklerimizde sık karşılaştığımız sorunlardan biri, katılımcıların toplantıdan çok fayda sağlayacağını umuyorum” dedi.

Toplantının konu ve konuşmacıları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Murat Ali Hersekli, “Bu toplantımızda sık rastlanan ayak ve ayak bileği sorunlarının tanı ve tedavisini ele alacağız. Bu konularda davetli konuşmacımız İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu deneyimlerini bizimle paylaşacak, sonrasında vaka takdimleri ile tartışma fırsatı bulacağız'' diye konuştu.

Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu gerçekleştirdiği ‘'Ağrılı ayak hastalıklarında tanı algoritması”, “Sık rastlanan ayak hastalıkları” ve “Ayak ve ayak bileği deformitelerinde kemik osteotomileri” başlıklı konuşmaları ile konuları kapsamlı olarak ele alıp, tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı.

Bilimsel moderatörlüğü Prof. Dr. Murat Ali Hersekli tarafından yapılan ikinci oturumun sonunda Doç. Dr. Bekir Murat Çınar'ın hazırlayarak yönettiği vaka takdimleri bölümüne geçildi. Hasta örnekleri üzerinde Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu ve katılımcılar konuları detaylı olarak tartışma fırsatı buldu. Toplantının sonunda katılımcılara sertifika verildi.