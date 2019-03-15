İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te Tıp Bayramı kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı, Başkent Üniversitesi Adana Dr.

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir dizi etkinlikler ile kutladı.


Kışla Yerleşkesi'ndeki etkinliklerin ilk günü ödül töreni ile başladı. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, 2018 ve 2019 yıllarında doçentlik ünvanı alan 8 doktora hediyeleri verildi. Ödül töreninin ardından Başkent Fotoğraf ve Sinema Kulübü tarafından çekilen fotoğraflar sergilendi, fotoğrafları seçilen hekimlere teşekkür belgeleri verildi.


Etkinliklerin açılışında konuşan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, "Bugün 14 Mart 2019 Tıp Bayramı etkinliklerini başlatmış bulunuyoruz. Hepimizin Tıp Bayramını kutlarım" dedi.


Etkinliklerin ikinci gününde Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gülşen "Medeniyetler Başkenti Anavarza/Anazarbos" isimli söyleşisini gerçekleştirdi. Etkinliklerin üçüncü gününde ise Prof. Dr. Mehmet Reyhan ve arkadaşları Türk Halk Müziği dinletisini sundu. Katılımcıların keyifli dakikalar geçirdiği dinletinin sonunda Prof. Dr. Mehmet Reyhan ve ekibine teşekkür belgeleri verildi. Etkinliklerin dördüncü günü olan 14 Martta Prof. Dr. Rikkat Koçak tarafından ‘'Homeopati'' anlatıldı ve ardından pasta kesildi. Beşinci günü etkinliğinde ise Solist-Gitarist Arzu Sarar ‘'Nostalji Pop Şarkılar'' dinletisini sundu.


Etkinlik programı ‘'Tıp Bayramı Balosu'' ile son buldu.


14-16 Mart 2019 tarihlerinde Adana'da ilk defa düzenlenen Sağlık Festivaline, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi de katıldı. Yoğun ilgi gören festivalde katılımcıların sağlık konusunda merak ettikleri tüm konular hakkında bilgiler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.