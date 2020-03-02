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Basketbolda Adana karması Türkiye finallerinde

Afyonkarahisar’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Finallerinde Adana karması Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Finallerinde Adana karması Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.


Adana karmasının antrenörü Volkan Karaca, yarı finalde Eskişehir, Mersin ve Aksaray karmalarını yenerek namağlup olarak, Sivas'ta düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Finallerine gideceklerini söyledi. Karaca,"Finallere gelebilmek için çok çalıştık ve çok çalışmanın semeresini de aldık. Sivas'ta yapılacak olan Türkiye şampiyonluğunda da, Adana'yı en güzel şekilde temsil edeceğiz" dedi.

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