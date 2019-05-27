İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Basketbolda Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu şampiyon

Adana’da, Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu basketbolda şampiyon oldu.

Adana'da, Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu basketbolda şampiyon oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği “Okullar Arası Basketbol Küçük Kızlar İl Birinciliği” tamamlandı.


11 takımın mücadele ettiği karşılaşmalar sonunda Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu şampiyon oldu. Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalarda Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu, başarısını okul idarecileri ve aileleri birlikte kutladı.


Dereceye giren okullara madalya ile kupalarını Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Okul Sporları Adana İl Temsilcisi Hamit Şentürk ve okul müdürleri verdi.


Dereceye giren takımlar şu şekilde:


1. Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu


2. Vakıfbank Ortaokulu


3. Gündoğdu Ortaokulu


4. Buhara Ortaokulu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.