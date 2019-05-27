Basketbolda Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu şampiyon

Adana'da, Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu basketbolda şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği “Okullar Arası Basketbol Küçük Kızlar İl Birinciliği” tamamlandı.

11 takımın mücadele ettiği karşılaşmalar sonunda Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu şampiyon oldu. Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalarda Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu, başarısını okul idarecileri ve aileleri birlikte kutladı.

Dereceye giren okullara madalya ile kupalarını Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Okul Sporları Adana İl Temsilcisi Hamit Şentürk ve okul müdürleri verdi.

Dereceye giren takımlar şu şekilde:

1. Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu

2. Vakıfbank Ortaokulu

3. Gündoğdu Ortaokulu

4. Buhara Ortaokulu