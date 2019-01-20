Başsavcı Yurdagül: "Her hükümlü bizim için birer deniz yıldızı"

Bir kişinin bile hayatında değişiklik sağlayabildiysek, o kişi açısından başarı yüzde yüz demektir ve asla önemsiz değildir” dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik (DS) Müdürlüğü tarafından suçun önlenmesi, mağdurun desteklenmesi ve hükümlülerin toplumla bütünleşmesi hedefiyle 1 yıldır yürütülen “Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın?” projesi tamamlandı. Göltepe Eğitim Tesislerinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Cumali Tülü ve Musa Ünel ile projeye katkısı bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve yaşam koçları katıldı.

Projeye ilişkin bugüne kadar yürütülen çalışmalarla ilgili yapılan bilgilendirme sunumunun ardından söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, suç mağdurları ve suça sürüklenen kişilere yönelik programlarla yüreklerdeki yaraların sarıldığını, mağduriyetlerin önlendiğini, eğitim ve iş desteği sağlanarak yeniden suç işlenmesinin önüne geçildiğini kaydetti. Yurdagül, 1 yıl boyunca devam eden proje kapsamında suç mağduru ve suça sürüklenen 50 kişiye yaşam koçluğu desteği sağlandığını, psiko-sosyal destek sağlamak için danışma ve rehberlik merkezlerinin kurulduğunu, öğrencilerin suçtan uzak tutulmasını sağlamak için seminerler ve adliye çalışanlarına eğitim verildiğini belirterek, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmasını Denetimli Serbestlik uygulamasının temel hedefini oluşturduğunu düşündüğü bir hikayeyle bitiren Yurdagül, “Hedef kitlemiz ister hükümlülerimiz, ister denetimli serbestlik yükümlülerimiz, ister suç mağdurları, bağımlılar, çocuklar olsun, hedef kitlemizdeki her bir bireyi bir deniz yıldızı olarak görüyorum. Hedef kitlemizde binlerce insan olsa, milyarlarca para harcasak, binlerce insan projelerde çaba sarf etse ve sadece bir kişiyi bile faydalandırabilirsek, hayatında bir değişiklik ve kalıcı bir dönüşüm sağlayabilirsek, bence o kişi açısından başarı yüzde yüz demektir ve asla önemsiz değildir. Ben bu deniz yıldızlarına el uzatan, yaşam koçu olarak destek olan, maddi manevi destek veren kişilere, kurumlara, kuruluşlara, çok kıymetli hocalarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından, Adana Adliyesi'nde görev yapan 600 personele ‘Bireyden Topluma Farkındalık Eğitimi' veren Çukurova ve Çağ üniversitelerinde görevli öğretim üyelerine teşekkür plaketi verildi.

Deniz Yıldızı hikayesi:

"Adamın biri sabaha karşı okyanus sahilinde, güneşin doğuşunun keyfini çıkarmak için sahile iner. Uzakta sahilde birini görür. Biraz yaklaştığında sahile vuran deniz yıldızlarını okyanusa atan bir çocuk olduğunu fark eder.

Çocuğa yaklaşarak sorar: Deniz yıldızlarını neden okyanusa atıyorsun?

Çocuk der ki: Güneş yükseldi mi, sular çekiliyor. Onları suya atmazsam susuzluktan ölecekler.

Adam devam eder: Sahil kilometrelerce uzanıyor ve binlerce deniz yıldızı var, hangi birini atacaksın. Ne fark edecek ki?

Çocuk, adamı dinledikten sonra bir deniz yıldızını daha okyanusa atar ve cevap verir:

- Bu deniz yıldızı için fark etti."