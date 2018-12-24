Başsavcı Yurdagül: “Kızılay'ımızın yanındayız”

Kızılay, Adana Şubesi'ni ziyaret ederek, Başkan Ramazan Saygılı'dan bilgi alan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, “Kızılay'ımızın yanındayız” dedi.

Başsavcı Yurdagül, “Kızılay savaşta, barışta hayatın tüm alanlarında milletine hizmet eden güzide bir kuruluştur. Hem dünyada hem ülkemizde gayretli çalışmalarını ilgiyle takip ediyoruz. Milletimizin iyilik eli olan Kızılayın başarılı çalışmalarını sürdürürken bizler de, bize düşen her türlü desteği vereceğimizi ve Kızılayın yanında olduğumuzu bildirmek isteriz” diye konuştu.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Başsavcımızın milletimizin iyilik eli olan Kızılayımızı ziyaret etmesinden mutlu olduk. Başsavcımıza Kızılayın yerel, ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgi verdik. Mağdur ve mazlumlara ihtiyaç sahiplerine koşar adım yürüyen Kızılaya Başsavcımızın kurumsal ziyareti bizlere enerji vermiştir, güç vermiştir.”

Saygılı, Adana Adliyesinin kan bağışları, kök hücre ve sosyal yardımıyla her zaman Kızılayın yanında olduğunu anımsatarak, “Bu desteklerine teşekkür ediyoruz. İş birliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.