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Başsavcı Yurdagül: "Terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 1’i polis 5 kişinin yaralandığı saldırıyı terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 1'i polis 5 kişinin yaralandığı saldırıyı terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini söyledi.


Başsavcı Yurdagül, saldırının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yardagül, "Özel Harekat Polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında bomba patlatıldı. Patlama sonucu 4 vatandaş, 1 polis yaralandı. Olayda şehidimiz yok. Yaralılardan bazıları tedavi edilip taburcu edildi. Diğer yaralıların durumu hafif. Saldırının bir terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz. Terör savcılarımız ve polislerimiz olay yerindeler. Geniş çaplı inceleme başlattık" dedi.

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