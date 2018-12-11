Başsavcı Yurdakul: “Hükümlülerimiz toplumun bir parçası, onlardan vazgeçmeyiz”

Devlet onlardan asla vazgeçmez. Biz onlardan vazgeçmiyoruz. Kural ihlali yapmışlar, cezalarını çekecekler; ama onlar hala toplumumuzun bir parçası. Hem bizim onlara hem de onların bize ihtiyacı var” dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu üyeleri, 2018 yılının son toplantısında bir araya geldi. Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül başkanlığında yapılan toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve temsilcilerinden oluşan kurul üyeleri katıldı. Toplantıda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, müdürlük koordinesinde yürütülen ve yükümlülerin topluma kazandırılması, meslek edindirme, istihdam ve sosyal faaliyette bulunmalarını sağlayan kurulun faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Hükümlüler okul boyayarak devlete 2,7 milyon lira katkı sağladı

Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde 2018 yılında Denetimli Serbestlik hükümlüleri tarafından 19 bin fidanın dikildiği, 210 hektar alanda da 135 bin ağacın bakımının yapıldığı kaydedilen sunumda, şu bilgiler verildi:

“Yapılan çalışmalar kapsamında, 217 yükümlü, çeşitli alanlarda meslek kursu almış, ahşap boyama ve vernikleme kursuna katılan 89 yükümlümüz, 4 bin takım okul sırasını yenilemiştir. Yine yüzey boyama kursuna katılan 306 yükümlümüz, şimdiye kadar 224 okulun boyasını ve oyun alanlarının çizimini yapmıştır. Okul boyama çalışmalarından devlete 2 milyon 710 bin lira katkı sağlanmıştır.”

“Bir insanın cezaevine girmesi, otomatik olarak onu kötü yapmaz”

Sunumun ardından konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, hükümlülerin topluma kazandırılması ve istihdam sağlanması açısından kurul çalışmalarının aktif bir şekilde devam edeceğini söyledi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde 17 bine yakın hükümlü bulunduğunu kaydeden Yurdagül, “Suça karışmış insanların rehabilitasyonu çok önemli. Nasıl ki herkes engelli adayıysa, herkes aynı zamanda bir hükümlü adayıdır. Kimin başına ne zaman, ne geleceği belli olmaz. Bir insanın cezaevine girmesi, hemen onu otomatik olarak kötü bir insan yapmaz. Devlet onlardan asla vazgeçmez. Biz onlardan vazgeçmiyoruz. Kural ihlali yapmışlar, cezalarını çekecekler; ama onlar hala toplumumuzun bir parçası. Hem bizim onlara hem de onların bize ihtiyacı var. Onların meslek edinmesi, toplumla bütünleştirilmesi, rehabilite olmaları adına Koruma Kurulumuzun çalışmalarını çok önemsiyorum. Önümüzdeki yıl etkin ve hızlı karar alınabilmesi için güçlü bir Koruma Kurulu oluşturarak, kurulun amaçları doğrultusunda daha önemli ve etkin projeler üretme arzusundayız” diye konuştu.