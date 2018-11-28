Bataklıkta ölü bulunan vatandaşın kimliği belli oldu

Adana'da gölün su çekilmiş bölümünden karşıya geçmek isterken bataklığa batıp hayatını kaybeden kişinin 7 gündür kayıp olan 79 yaşındaki Mustafa Nail Kıraç olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, balıkçılık yapan Timuçin Yıldırım, önceki gün Seyhan Baraj Gölü'ne balık avlamaya gitti. Yıldırım, gölün su çekilen yerinde balık avlamak için hazırlık yaparken bataklık içinde hareketsiz halde yatan birinin olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis yaptığı ilk incelemede yaşlı adamın gölün su çekilmiş bölümünden karşıya geçmek isterken balçığa saplanarak çıkamadığını belirledi. Polis ölen kişinin kimliğini belirlemek için kayıp başvurularını araştırınca, 79 yaşındaki alzheimer hastası Mustafa Nail Kıraç'ın ismine ulaştı.

Polis 22 Kasım günü Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinden çıkan yaşlı adamın bir daha evine dönmediğini belirledi. Cesedin bu şahsa ait olabileceğini tahmin eden polis yakınlarına haber verdi. Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, Kıraç'ın yakınları tarafından teşhis edildi. Yaşlı adamın cenazesi otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.