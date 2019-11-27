Batıl inançları sanata dönüştürüyor

Adana Ressamlar Derneği tarafından açılan “24 Kasım'da 24 Öğretmenden 24 Eser” başlıklı karma resim sergisine katılan Ressam Sevilay Aydınlı Menekşe, kahve telvesinden ve kurşun eriterek yaptığı resimleri sergiledi.

Mehmet Kamuran Tekin Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Sevilay Aydınlı Menekşe, “Genelde insanda dokunma isteği uyandıran dokuyu çok kullanırım. Figürlerin kendini dokularla dans eder gibi ortaya çıkarmasını isterim. Resmi izleyenler figürlerin duygu yoğunluğunu dokularla sezsin isterim” dedi.

Dışavurumculuğun resimlerinde ağırlıklı olarak hissedilse de kahve telvesi, kurşun eriterek de tuvalde kullanmayı tercih ettiği dönemler olduğunu ifade eden Ressam Menekşe, “Amacım batıl inançlarımızdan sanat üretmektir. Kurşun döken, fal bakan insanımızın bunu sanat olarak kullandığında nasıl bir etki oluşturacağını ve neler hissettireceğini öğrenmeye çalışıyorum"” diye konuştu.