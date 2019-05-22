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Batman'da FETÖ'den aranan şahıs Adana'da yakalandı

Batman’da FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Adana’da hücre evinde yakalandı.

Batman'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Adana'da hücre evinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Serhat Ö.'nün (39), Adana'da saklandığı belirlendi. Bunun üzerine zanlının saklandığı Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'ndeki örgütün hücre evine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı. Baskında 3 yıldır aranan zanlı gözaltına alındı.


Şüphelinin, KHK ile kapatılan bir şirkette ortaklığının bulunduğu ve örgütün kapatılan dershanelerindeki öğretmenlere eğitim verdiği öne sürüldü.


Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Batman'a gönderilecek.

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