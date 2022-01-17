Bavulundan uyuşturucu çıkan kadın tutuklandı

Adana’da polisin durdurduğu otobüste bavulunda 14 kilo 228 gram esrar çıkan kadın tutuklandı.
Adana'da polisin durdurduğu otobüste bavulunda 14 kilo 228 gram esrar çıkan kadın tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kente girişteki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. Aşil, otobüsün bagajındaki bir valize tepki verdi. İçi açılan valizde 7 ayrı paket içerisinde 14 kilo 228 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınıp emniyete götürülen Dilek P. (39) ifadesinde, seyahat ettiğini ve uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilek P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.