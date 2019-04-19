Uygulamalı Endüstri Sanatları Yaygınlaştırma ve Olgunlaştırma Derneği (UESYO-D) Bodrum'dan sonra 5. karma sergisini Adana'da açtı.

"Baykuşlar Adana'da" adının verildiği sergi Adana 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. UESYO-D Başkanı Tayfun Tuncel, Nisan ayında portakal çiçeği kokusunu ciğerlerine çekmek için tarihinden, kültüründen ilham almak ve eserleri ile küçük de olsa bir iz bırakmak için Adana'ya geldiklerini söyledi. Tuncel, “Okulumuz, 1886'da yapılan Adana-Mersin demir yolunun açılışından daha eski. 1882'de kurulan Sanay-i Nefise Mektebi'nden İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne, Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu'ndan, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gelen okulumuz mezunlarının oluşturduğu Uygulamalı Endüstri Sanatları Yaygınlaştırma ve Olgunlaştırma Derneği adı altında birikimlerimizi ve emeklerimizi sergilemek üzere, Bodrum'dan sonra düzenlediğimiz 5. karma sergimizle Adana'dayız. Endüstri tasarımı, tekstil tasarımı ve grafik tasarımı eğitimi almış sanatçı grubumuz, birikimlerini bu sergide olduğu gibi başka sergilerde ve etkinliklerde paylaşmaya devam edecek” dedi.

50 sanatçının toplam 99 eseri 25 Nisan 2019 Perşembe gününe kadar açık kalacak. Sergide eserleri bulunan sanatçılar şunlar:

Yurdaer Altuntaş, Tan Oral, Prof. Dr. Esin Sarıoğlu, Akgün Sezer, Ali Balkı, Ali Ergun, Ali Tekin Çam, Aynur Ak, Ayşe Çetin, Bekir Özdemir, Belkıs Ircallı Yakıcı, Beyhan Atar, Bülent Okay, Davut Akbulut, Eyüp Büyükbostancı, Fahri Pelit, Fatih Mehmet Durmuş, Fatih Özsüngür, Fatma Fisunoğlu, Figen Aykaç Erdi, Figen Sili Özdencik, Günseli Onat, Günseli Partanaz, Günseli Top, Gözde Burcu Top, Halit Özüdoğru, Handan Erol Kutluata, Handan Uzuner, İpek Balkı, Meral Güney Bozdoğan, Meral Yılmaz Çelebi, Meryem İskender, Müge Süel, Necdet Annagür, Gülsüm Nezehat Özkarslı, Nuri Sezer, Nursel Lostar Balpınar, Osman Tali, Oya Tosun, Özlem Levent, Öznur Aydın, Pelin Köylüc, Sara Kocatoros Tuncel, Semra Timurhan, Setenay Sezer Babalıoğlu, Sibel Selçuk Türkeli, Sibel Dağıstanlı Dönmez, Suat Çavuşoğlu, Tayfun Tuncel ve Tomris Ayşe Atalayman,Tufan Atalayman, Tülay Kolcu, Tülin Yavuz, Ülker Turan Öney, Şahaser Birinci.