Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Adana Temsilciliği açıldı. Törende konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Kadınlar siyasete maruz kalmamalı. Bilakis siyaseti üreten ve şekillendiren cümlelerin öznesi olmalılar. Kadınların ekonomik olarak kalkınması, eğitim hayatının artması gibi konular titizce ele alınacak” dedi.

KADEM Adana Temsilciliğinin açılış töreni Neziha Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlendi. Tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan açılışta konuşan KADEM Adana Temsilcisi Reşan Arlıer, KADEM'in 47. temsilciliğini Adana'da açtığını söyledi.

“Kadına şiddet insanlık suçudur”

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar açılışta yaptığı konuşmasında, Fırat'ın doğusunda devam eden ‘Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan asker ve vatandaşlara rahmet diledi. Bayraktar, “Askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bugün Adana'nın da ailemizin bir parçası olmasından gurur duyuyoruz. Mesajımızın ete kemiğe bürünmüş şekilde kadınlarımızın yanında olmak istiyoruz. Herhangi bir nedenle dara düşmüş kadına keşke demeden ulaşabiliyorsak bu bize yeter. Çok yönlü çalışmalara imza atıyoruz. Çalışma alanlarımızdan biri olan kadına şiddet tüm dünyada bir insanlık suçudur. Hiçbir hafifletici sebebi yoktur. Hafifletici sebeplerin onur kırdığını belirtmek isterim” diye konuştu.

Kadın ve erkeğin 2 cins olarak yarıştırılmaması gerektiğini kaydeden Bayraktar, “Şiddetle mücadelede her ne kadar güçlü uygulamalarımız olsa da aksaklık olduğunu görüyoruz. Değerlerimizin özümsenmesi, gündelik pratik haline getirilmesi gerekir. KADEM olarak bizim anlayışımızda kadın ve erkeğin 2 cins olarak yarıştırılması yoktur. Adalet zemininde birbirini tamamlayan kadın ve erkek anlayışımız vardır. Kadınlar Allah karşısında tek başına hesap verecektir. Tüm sorumlulukların en başında bir kuldur. Kendi iradesiyle hareket etmesi gereken bir bireydir” ifadelerini kullandı.

Toplumun bazı kesimlerinin törelere taptığını ve bunu kabul etmediklerini aktaran Bayraktar, daha sonra şunları söyledi:

“Kadın yaşamının adeta bir yengeç şeklinde tutulması yaradılıştaki ahenge aykırıdır. Dinmişse tapılan töreler dinimizde haddi aşmaktır. Siyasette kadınların seslerinin yükselmesi çok önemli eğer yükselmezse kadınların sorunları çözülemez. Tüm dünyada yeni bir söylemin imkanlar dahilinde olduğunun altını çiziyoruz. Kadınlar siyasete maruz kalmamalı. Bilakis siyaseti üreten ve şekillendiren cümlelerin öznesi olmalılar. Kadınların ekonomik olarak kalkınması, eğitim hayatının artması gibi konular titizce ele alınacak.”

"Hep destek olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise, “Adana'da kadın konusunda hassasiyet ve farkındalık çok yüksek. Siyasette her zaman kadın eli olmuştur. KADEM'in yapacağı çalışmalarda hep destek olacağız. Hükümetimizin kadın konusu en önemli gündem maddelerinin birisiydi. Ama ve fakatsız kadın alanı AK Parti'nin en önemli çalışma yaptığı alanlardan bir tanesidir. Bizler burada güçlü şekilde temsil makamında yer alıyorsak, bunda partimizin yapmış olduğu çalışmaların eteklisi büyüktür” şeklinde konuştu.

AK Parti'nin ‘Kadınsız toplum, güçlü noktalara gelemez' anlayışıyla hareket ettiğini belirten Sarıeroğlu, “Kadının mutlu olması bir ailenin de mutlu olmasıdır. Biz aile güçlü olursa toplum güçlü olur diye düşünüyoruz. Kadınsız bir toplumun güçlü şekilde başarılı noktalara gelemeyeceğine inanıyoruz. Kadın ve erkeği birbirine rakip olarak görmek değil, bir elmanın iki yarısı olarak görmektir amacımız. Kadınların yüzde 28'lere ulaşan istihdam oranı, İŞKUR'un işe yerleştirme rakamlarında kadınların performansı yüksektir” ifadelerine yer verdi.

“Kadınlar için imkanlarımızı seferber edeceğiz”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, KADEM'in kadın hakları ve demokrasi hususlarında önemli faaliyetler yürüten STK'ların başında geldiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Beşeri sermayemizin yarıdan fazlasını oluşturan kadın nüfusumuzun, hayatın her alanında yer alması, toplum dinamiğimiz ve medeniyet yolculuğumuz için büyük önem arz etmektedir. Bugün önümüzde 2023, 2053 ve 2071 vizyon hedefleri bulunuyor. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için her birimize önemli görevler düşüyor. Kadın erkek, genç ihtiyar demeden bu hedeflere ulaşmanın yolu, herhangi bir toplumsal ayrımcılığa mahal vermemekten geçiyor. İlimiz genelinde kadınlarımızın her alanda hayata katılımlarını sağlamak amacıyla, pek çok proje ve faaliyeti bir arada yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu faaliyetlerimizi sürdürecek, valilik olarak tüm imkanlarımızı kadınlarımız için seferber edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, açılış duası gerçekleştirdi. Duanın ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Düzenlenen açılışa STK temsilcileri ve üyeler katıldı.