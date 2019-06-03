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Bayram alışverişi bit pazarından

Adana’da her pazar günü kurulan ve gelir düzeyi düşük vatandaşların alışveriş yaptığı bit pazarında Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Adana'da her pazar günü kurulan ve gelir düzeyi düşük vatandaşların alışveriş yaptığı bit pazarında Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Kendilerine ve çocuklarına bayramlık almak isteyen vatandaşlar arefe gününde de bit pazarına ilgi gösteriyor.


Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir ile Mirzaçelebi mahalleleri sınırında kurulan ve bir hafta sonu geleneğine dönüşen bit pazarı, Ramazan Bayramı öncesi bayramlık alışveriş yapan vatandaşların ilgisini çekiyor. Pazar günleri gece yarısında kurulan bitpazarı, arefe günü dolayısıyla kıyafetlerle doldu, taştı. Gelir düzeyi düşük vatandaşlar da hem kendilerine hem çocuklarına bayramda giyecek almak için bit pazarına ilgi gösterdi.


Torunlarına bayramlık almak için sabahın erken saatlerinde bit pazarına gelen Veysel Zeytun, “Çocuklara, torunlara ucuz bayramlık alışverişi yapmak için geldik. Bit pazarını ucuz olduğu için tercih ediyoruz. Ayakkabı, bluz aldım torunlara. Kendime değil de daha çok torunlar için alışverişe geldim. Burası gelir düzeyi düşük kesim için çok iyi” diye konuştu.

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