Bayram: "Tüm çabamız Adanamıza iyi işler yapabilmek"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Yücel Bayram, daha çok öğrenciye burs verme çabalarının önüne hiç bir şeyin geçemeyeceğini belirterek, "Bizim tek gayemiz var o da destek vererek eğitim gören öğrencimizin topluma kazandırdığımız bir mirasımız olarak geride kalmasıdır" dedi.

Yücel Bayram, ATO arsası ile ilgili yaptığı açıklamada, yönetimleriyle birlikte göreve gelmeden önce Adana ve Oda için hayalleri olduğunu ifade ederek, "Bu hayallerle göreve seçildik. Göreve gelir gelmez Odamızın yeni hizmet binasının ihalesini gerçekleştirdik ve yüklenici firmaya teslim ettik hizmet binamızın arsasını. Başlamak bir işi bitirmenin yarısıdır, düsturu ile yolumuzu devam ettik. 10 ay içinde Adana Ticaret Odamızın kalıcı bir eseri olacak hizmet binamız yükselmiş olacak" diye konuştu.

Aynı zamanda yine gözbebekleri olan vakıfları ATOSEV'in arsa sorununu, yapı kayıt belgesini hiç vakit kaybetmeden aldıklarını vurgulayan Bayram, şöyle devam etti:

"Tüm düşüncelerimizi hayata geçirirken şehrimizin üst yönetimleri ile bu konuları istişare ettik ve destek aldık. Adana bürokrasisi ve yönetimi her zaman yanımızda yer aldı. Ben yönetim kurulumuz adına bizlerden desteğini esirgemeyen tüm kamu otoritelerimize, yerel yönetimlerimize ve yöneticilerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Adana Ticaret Odamızın geçmiş dönemlerdeki yöneticilerinin, geniş ufukla düşünüp Odamıza kazandırdığı gayrimenkullerden biri de Beyazevler Mahallesindeki arsamızdır. Bu arsamız yaklaşık 5 dönümlük bir arazi üzerindedir. Şahsen ben bugünleri düşünerek böyle bir yatırım yapan yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu arazi yaklaşık 25 yıldır atıl bir şekilde durmakta olan bir arsadır. Malumunuz bizim bir vakfımız var. ATOSEV vakfımız üzerinden öğrencilerimize burs vermekteyiz. Bu öğrencilerimize verdiğimiz bursların akamete uğramaması ve daha çok öğrencimize burs vermek için gelir artırıcı çalışmalar için kafa yorarken, aklıma ATO'nun Beyazevler'deki boş arsasını değerlendirmek geldi. Üzüldüğümüz konu, 25 yıldır atıl duran bu arsamızla ilgili hiç bir tasarrufta bulunmayan arkadaşlarımızın bu güzel çalışmaya itirazları. Adana'nın kaderi bu olsa gerek. Adana için iyi bir iş yapmak isteyene yıllardır hep engel olunmuştur. Biz de bu kaderi yaşıyoruz desek abartmayız. Meclisimize getirdiğimiz teklifin çok yerinde ve makul bir teklif olduğundan asla şüphemiz yok. Bu teklifimize keşke bir kişi bile itiraz etmeseydi. İyi şeylere ortak olmak, o işi yapmakla eşdeğerdir. Yıllar sonra şu dönemki Meclis'in eseri diye anılmaktan daha güzel bir şey olabilir mi?"

"Biz teklifimizin arkasındayız"

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Bayram ATOSEV'e katkı sunma düşünceleri için kafa yorarken bu arsanın en iyi gelir getireceği şeyin petrol istasyonu olacağı düşüncesiyle araştırmalara başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten arsamızı, petrol istasyonu yaparsak ve bunu kurumsallığını ispatlamış herhangi bir firmaya kiraya verirsek elde edeceğimiz geliri yine burs olacak şekilde değerlendirme düşüncesi hasıl oldu. Bu düşüncemizin yanı sıra, yine oradaki yaşam alanını canlandırmak ve istasyonun etrafında oluşacak hareketliliği de artıracak olan, dünya çapında marka değeri olan firmalarımızla görüşerek aynı zamanda gelirimize gelir katacak bir düşünce ben ve yönetimimizin aklıma geldi. Özetle arsamızın 2850 metrekaresi petrol diğer kalanı da butik iş yerleri olacak şekilde bir ortam oluşturarak hayata geçirme düşüncemiz oluştu. Meclisimize detaylı bir video ve görsellerle bu projemizi sunduk. Emin olun bu projeyi kime anlatmışsak heyecanımıza ortak olmuş ve harika bir iş olur, böyle bir düşünce hayata geçirilirse Adana için büyük bir kazanım olur, ifadesini kullanmıştır. Meclis üyelerimizin bu hayırlı işten neden kaçar gibi engel olmaya çalıştığını anlamak mümkün değil. Biz teklifimizin arkasındayız. Biz kazanım sağlayacak bu projemizi hayata geçirmek için tüm mesaimizi bu işe harcayacağız. Tüm gayemiz, hedefimiz burs vereceğimiz öğrencilerimizin sayısını artırmak ve mevcutların aldıkları bursları aksatmadan vermek. Her şey gelir geçer ama bu okuttuğumuz, destek verdiğimiz bir öğrencimiz yarın bir doktor olsa, mühendis olsa bizim için bu geride bırakabileceğimiz en büyük miras olacaktır. Bundan başka en küçük bir düşüncemiz olmamıştır, olmayacaktır."