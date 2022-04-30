Bayramda sağlıklı beslenmenin püf noktaları

Selva Oturakçıibogil, bayram boyunca rehavete kapılıp yanlış beslenme nedeniyle sağlık problemleri yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, Ramazan ayı süresince değişen beslenme tarzı ile birlikte öğün sayıları azalırken ardından gelen bayram günlerinde kimi zaman kahvaltıların atlanabildiğini, kızartma, börek, kavurma gibi ağır yiyeceklerin yer aldığı sofralar kurulduğunu, bu durumun ise özellikle kalp, sindirim ve endokrin sistemde bazen can sıkıcı sorunlar yaşanmasına yol açtığını kaydetti.

Dyt. Selva Oturakçıibogil, bayram boyunca tatilin de etkisiyle rehavete kapılıp yanlış beslenme nedeniyle sağlık problemleri yaşanmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Oturakçıibogil, bu süreçte sağlıklı beslenmenin püf noktalarını şu şekilde sıraladı:

"1. Ramazan ayını uzun süreli gündüz açılığı ile geçirdiniz ve mide hacminiz küçüldü. Bu nedenle uyanınca açlık hissetmeyebilirsiniz. Fakat sabahları ufak bir öğün ile güne başlamak, ilerleyen saatlerde aşırı acıkıp normalden fazla yemek yemenize engel olacaktır.

2. Birdenbire öğün sayılarını artırmak yerine yavaş yavaş artırmayı deneyin. Kahvaltı, ara öğün, akşam yemeği şeklinde başlayıp öğün sayısını zamanla ihtiyacınıza göre ayarlayın.

3. Bayram ve sonrasında uzun süreli açlık durumunuz olmayacağından acele ve iyi çiğnemeden yemek yemenize de gerek kalmadı. Kısa sürede büyük miktarlarda yemek mideye gittiğinde sindirim enzimlerinin işi zorlaşacak ve hazımsızlık, şişkinlik, sindirememe gibi şikâyetler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle öğünleriniz iyice çiğnedikten sonra yutmaya özen gösterin.

4. Artık açlıkta değilsiniz ve dilediğiniz zaman yemek yiyebilirsiniz. Bundan dolayı porsiyonlarınızı bir anda büyütmenize de gerek yok. Doyduğunuz zaman yemek yemeyi bırakıp sofradan kalkın.

5. Özellikle akşamları daha çok sebze yemekleri tüketmeye, et grubu ve sofranızda olacaksa tatlıyı gündüz vaktinde yemeye çalışın. Bu şekilde beslenmeniz bayram süresince kilonuzu korumada size fayda sağlayacaktır.

6. Şimdi Ramazan ayında vücudun kaybettiği suyu geri kazanmanın tam zamanı. Havalarda hazır iyiden iyiye ısınmaya başlamışken su tüketimini artırmaya dikkat edin, hatta bunu genel bir alışkanlık haline getirin. Eğer su içmekte zorlanıyorsanız suyunuzu tarçın çubukları, limon dilimleri ile tatlandırabilirsiniz.

7. Ramazan Bayramı, nam-ı diğer şeker bayramı. Belki de bu nedenle akla ilk gelen yiyecekler genellikle tatlı gıdalar oluyor. Ancak ağır ve şerbetli tatlılar yerine daha çok sütlü tatlıların veya meyve ile tatlandırılmış tariflerin tercih edilmesi özellikle diyabet sorunu ve kilo kontrolü açısından doğru bir davranış olacaktır.

8. Ramazan ayında sıkça yaşanan kabızlık problemini ortadan kaldırma adına semizotu, kabak, pazı gibi lifli sebzeler, keten tohumu, chia tohumu, yulaf ezmesi gibi lifli tohum ve tahıllara sofranızda mümkün olduğunca yer açın. Ayrıca bol bol su tüketin ve günlük hareketliliğinizi artırın.

9. Geçen bir ayın sonunda iyice düşmüş olan bağışıklığınızı güçlendirmek için şimdi tam da mevsimi olan kırmızı, mor renkli meyvelerden ve koyu yeşil yapraklı sebzelerden bol miktarda tüketmekte fayda var. Çörek otu, sumak, kekik, biberiye gibi baharatları yemeklere eklemek ise size fazladan lezzet ve sağlık getirecektir.

10. Özel beslenme durumuna sahip diyabet, kalp, tansiyon gibi rahatsızlığı olan bireylerin bayram boyunca da rutin diyetlerine dikkat etmeleri ve herhangi bir sorun hissettiklerinde ise doktorlarına danışmaktan çekinmemeleri gerektiğini unutmayın".