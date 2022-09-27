Bayram'dan demokrasi mesajı

Bayram, "Ayrıştırmak için değil bütünleştirmek için adayım" dedi.

Bayram, son günlerde oda seçimlerine ilişkin gündeme getirilen renk tercihleri üzerine kamuoyuna duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Bayram, “8 Ekim'deki seçimler, komite ve meclis üyesi seçimidir, başkanlık seçimi değildir. Demokratik ortamda yapılması gereken bu seçimlere bir başkan adayının renk vererek baskı kurması tarafımca kabul edilemez. Önce Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçilir, sonra başkanlık için oylama yapılır” hatırlatmasında bulundu.

Kendi komitesinden seçilen herkesin başkanlığa aday olma hakkı bulunduğuna dikkati çeken Yücel Bayram, bu seçim yapılmadan başkanlık adaylığı için şimdiden renk belirlemeyi yersiz ve gereksiz bulmanın yanında demokrasiyle de bağdaştırmadığını kaydetti.

Sektörünü temsilen gelecek seçkin komite ve meclis üyelerinin renk gölgesi altında bırakılmaması gerektiğini savunan Yücel Bayram, “Mavisiyle, beyazıyla her renk bizim rengimizdir. Bunun aksini yapmak ötekileştirmektir” dedi.

Yücel Bayram, tüm komitelerin kendi renklerini seçmekte özgür olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Kanaatim odur ki; emek veren tüm komite ve meclis üyesi adayları kendi rengini belirleyecek kapasitededir. Bu nedenle herkes kendi rengini seçmekte özgürdür. Ben ve birlikte yürüdüğümüz arkadaşlarımızın ortak fikri; renk belirleyerek, saygıdeğer komite ve meclis üyesi adayı arkadaşlarımızın kararına ipotek koymama yönünde oldu.

Arkadaşlarımıza ‘benim rengim budur' demenin demokrasi ile bağdaşmayacağı düşünesiyle böyle bir karar aldık. Bizim bu kararımız gelecekte odayı nasıl yöneteceğimizin de bir ifadesidir.”

"Önceliğimiz hep şeffaflık ve Adana olacak"

“Her şeyi ben bilirim” demek yerine her zaman fikirlere saygı duyduğunu ifade eden Yücel Bayram, şöyle devam etti:

“Ayrıştırmak için değil bütünleştirmek için aday oldum. Çünkü, değerli üyelerimizin de Adana'mızın da buna ihtiyacı var. Allah nasip ederse Adana Ticaret Odası'nı hep birlikte yöneteceğiz. Seçime takılıp kalmadan demokrasiye saygımızın bir gereği olarak bizim yanımızda olanı da olmayanı da kucaklayacağız. Birliktelik ve bunun verdiği sinerjiyle kentimizin ticarette ve ekonomide çok daha iyi noktalara gelmesinin çabası içinde olacağız. Yaklaşık 33 bin üyenin sorumluluğunun bilinciyle hizmet üretirken, önceliğimiz hep şeffaflık ve Adana olacak.”

128 yılık köklü geçmişiyle Adana ekonomisine yön veren ATO'ya yakışır olgunlukta bir seçim yaşanması gerektiğini ifade eden Yücel Bayram, seçimler sonunda kazananın Adana olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.