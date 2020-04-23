Bayramı balkonda kutladılar

Adana'da bir aile, virüs nedeniyle sokağa çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını oturdukları apartmanı Türk Bayrakları ile süsleyerek kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. açılış yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl yeni tip korona virüs nedeniyle tüm Türkiye'de sade bir şekilde kutlanıyor. Virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Adana'da bayramı kutlayamayan aileler ve çocuklar, evlerinin balkonlarını Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asmayı ihmal etmedi. Ancak özel bir firmada bölge müdürü olarak çalışan Engin Şahin eşi ve iki çocuğuyla yaptığı 23 Nisan konulu yazı ve resimleri apartmana astı. 10 katlı apartmanın son 5 katını bu yazı ve resimlerle süsleyen Şahin, bayramı bu yıl sokaklarda kutlayamadıkları için evde kutlamaya karar verdiklerini çocuklarının ve apartman sakinlerinin yardımıyla yazı ile resimleri hazırlayıp apartmana astıklarını söyledi. Şahin 23 Nisan günü saat 21.00'da da balkonlarda olup İstiklal Marşını okuyacaklarını söyledi.