Bayramı geçiş dönemi olarak değerlendirin

Medline Adana Hastanesi'nden Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, bayramda ikram edilen börek-çörek, tatlı gibi yiyeceklerin öğün gibi tüketilmesinin çok daha hızlı acıkılmasına hatta kilo alımına bile neden olduğunu söyledi.

Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, bireylerin bayramda yanlış ve aşırı beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşamamaları için bu süreci bir geçiş dönemi gibi değerlendirmelerini önererek şu önerileri sıraladı:

Kahvaltıyı atlamayın

Bayramda da her zamanki gibi günün en önemli öğünü olan kahvaltının ihmal edilmemesi önemli. Ancak kahvaltıyı atlamayayım derken kızartma, sakatat, börek gibi ağır yiyeceklerden de uzak durmakta fayda var. 1 ay süren Ramazan boyunca değişen yemek düzeni nedeniyle yavaşlayan metabolizmayı tekrar canlandırmak için ağır besinler yerine yumurta, yeşil biber, salatalık, domates, peynir ve süt gibi hafif besinleri tercih etmek gerekiyor.

İkramlara kanmayın

Bireyler bayram günlerinde tatilin de verdiği rahatlıkla ana öğünleri atlayıp ev gezmelerinde ikram edilen börek-çörek, tatlı gibi yiyecekleri öğünmüş gibi tüketebiliyor. Oysa ki bu durum çok daha hızlı acıkılmasına hatta kilo alımına bile neden oluyor. Bunun önüne geçmek için bayram ziyaretinden önce eğer ana öğün zamanı geldiyse hafif bir yemek yenmesi tüm bu olumsuzlukları önlemeye yardımcı olacağı gibi midede ortaya çıkabilecek rahatsızlıkların da önüne geçiyor.

Sütlü tatlıları tercih edin

Özenle hazırlanan şerbetli tatlılara, ikram edilen çikolata ve şekerlemelere karşı koymak zor. Ancak bunların aşırı miktarda tüketilmesi özellikle diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu davranışın sonunda tartıya çıkıldığında yüksek rakamlarla karşılaşmak ise cabası. Bu zararı olabilecek en aza indirmek için bayramda şerbetli, hamur işi tatlılar yerine daha masum olan sütlü tatlıları, dondurma veya mevsim meyvelerini tüketmek sağlıklı bir seçenek oluyor.

Ara öğünleri ihmal etmeyin

Sağlıklı ve dengeli bir beslenmede ara öğünlerin yeri yadsınamaz. Bundan dolayı Ramazan süresince yavaşlamış olan metabolizmayı hızlandırmak için yoğurt, taze meyve, fındık, fıstık, ceviz, badem, süt gibi besinlere ara öğün olarak sofralarda yer vermek gerekiyor.

Egzersiz yapın

Ramazan sonrasında vücudun tekrar eski düzenine uyum sağlamasını kolaylaştırmak için egzersiz yapmayı da unutmamak lazım. Bu nedenle özellikle sabahları yarım saat kadar aç karnına bisiklete binmek ya da yüzmek, buna imkan bulunamıyorsa da koşmak veya tempolu yürümek iyi bir alternatif olacaktır.