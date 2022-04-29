Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'da bayram öncesi sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Adana'da bayram öncesinde ‘Bayramınız kemerli olsun' mottosuyla sürücüler uyarıldı. Atatürk Caddesinde gerçekleştirilen etkinliğe Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve Adana İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş katıldı.

Etkinlikte Vali Elban sürücülere emniyet kemerinin ve bayramda oluşan trafik yoğunluğundan dolayı meydana gelen kazalar konusunda bilgi verdi. Emniyet kemeri takan ve kurallara uyan sürücülere teşekkür eden Vali Elban, araçta bulunan çocuklarla ise özel olarak ilgilenip onlara kırmızı düdük ve oyuncak verdi. Sürücülerin bayramını da kutlayan Vali Süleyman Elban etkinlik hakkında, “Bugün bayram tatilinin başlangıcı. Dolayısıyla sürücülerimizde hem trafikte daha dikkatli olmaları ve bu dikkat sırasında da emniyet kemerini takmalarını ihmal etmemeleri konusunda bir farkındalık oluşturmak için ‘Bayramınız kemerli olsun' mottosuyla başladığımız bu kampanyada bizde, vatandaşlarımıza bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Biz ve tüm trafikteki arkadaşlarımız emniyet ve jandarma trafik personellerimiz başta olmak üzere hepsi, vatandaşlarımıza bu uyarıda bulunuyorlar. İnşallah bayram günlerinde hiç kaza olmaz, hiç kimsenin burnu bile kanamaz, hiç can kaybımız olmaz diye temenni ediyoruz. Olabilecek kazalarda da takılacak emniyet kemeri ile birlikte, yaralanmaların asgari, can kayıplarının sıfır olmasını arzu ediyoruz. Onun içinde böyle bir farkındalık ve konuyu hatırlatmak üzere arkadaşlarımızla birlikte alandayız” diye konuştu.