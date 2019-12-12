Baza içinde kaçak sigara çıktı

Adana'da mobilya taşıyan bir kamyoneti durduran polis 5 baza içinde 15 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi D-400 karayolunda Mardin'den yola çıkan ve Mersin'e yüklü miktarda gümrük kaçağı götürdüğü tespit edilen kamyoneti durdurdu. Polisin yaptığı arama sonucu kamyonette taşınan 5 bazanın içinde 15 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kamyonette bulunan A.Ç. ve E.C.M.'yi gözaltına alındı.