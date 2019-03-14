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BBP Adana'da Hüseyin Sözlü'yü destekleyecek

Büyük Birlik Partisi Adana İl Başkanı Ahmet Şahin, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde tüm ilçelerde kendi adaylarıyla yarışacağını ancak Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü’yü destekleyeceklerini açıkladı.

Büyük Birlik Partisi Adana İl Başkanı Ahmet Şahin, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde tüm ilçelerde kendi adaylarıyla yarışacağını ancak Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'yü destekleyeceklerini açıkladı.


BBP'nin adayları ile Hüseyin Sözlü, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken Büyük Birlik Partisi (BBP), Adana'da tüm ilçelerde kendi adaylarını çıkardıklarını ancak Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'yü destekleyeceklerini açıkladı.


Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü ise BBP İl Başkanı Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bu işbirliği inşallah hem ülkemizin hem milletimizin hem şehrimizin hem de hemşehrilerimizin hayrına olacaktır. Bir olmak, iri olmak, diri olmak, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'yu İslamlaştırırken, Türkleştirirken ortaya koyduğu temel ilkedir. İnşallah bu ilkeler çerçevesinde milletimizin birliği, dirliği, iriliği noktasında katkı koyacaktır. Adana'mıza, hemşehrilerimize muhakkak ki hizmet noktasında şevkimizi artıracaktır” ifadelerini kullandı.

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