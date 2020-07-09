BBP Karaisalı Teşkilatı Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Karaisalı İlçe Başkanı Mehmet Davarcı 21 kişilik ekibiyle Yeniden Refah Partisi'ne katıldı.

Davarcı, yaptığı açıklamada, "Ben ve ekibim Yeniden Refah Partisi'ne katılmaktan son derece mutluyuz. Karaisalımız için güzel projelerimiz var. Gençlerimize istihdam sağlayacak projelerimizle geliyoruz” dedi.

YRP Karaisalı İlçe Başkanı Veli Can Konuk'da, Adana olarak 14 ilçede ilçe başkanlıklarının kurulduğunu belirterek, “Adana'da 11 ilçede kongremizi tamamladık. İlçemizde şuan 1908 aktif üyemiz vardır. Adana ve Akdeniz bölgesinde 11 bin 908 üye sayısıyla birinci olduk. Karaisalı'ya hizmette iddialıyız” diye konuştu.