Bebek ağlamasına çözüm bulundu

Dr. Şenay Çetinkaya, bebeklerin ağlamasını önceden tespit edip, beyaz gürültü dinleterek sakinleşmelerini sağlayan cihaz geliştirdi.

Türk Patent Kurumu'nun stant daveti üzerine 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'na katılan Doç. Dr. Çetinkaya, icat ettiği cihazın bebeklerin ağlamasını önceden tespit edip, beyaz gürültü dinleterek sakinleşmelerini sağladığını söyledi. Buluşunun üst düzey bir teknolojiye sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Çetinkaya, ürünün uluslararası pazarda da satılabileceğini belirtti.

Önceden tespit ediyor

Doç. Dr. Şenay Çetinkaya, henüz ürünün ön prototipi yapılmadığını ve bunun için maddi destek aradıklarını vurgulayarak, "PCT raporu temiz geldi ve Avrupa'da tesciline başvuruldu. Ayrıca Amerika'ya da ön araştırma için başvuruldu. Patente konu olan; bebeklerin ağlamasını önceden tespit edip, beyaz gürültü dinleterek sakinleşmelerini sağlayan cihaz, bebek gövdesine yerleştirilen ve kas kasılma dalgaları, ölçülen dalgaların genişlik ve hız oranları arasındaki farklılıkları değerlendirme, bebeğin nefes alış verişlerinin ne derinlikte ve ne hızda birleştiği, kalp atışının ölçümünü yapan ve fazla kasılma olması halinde mikroişlemciye ağlama olabileceği bilgisi ileten GSR sensörü içeren en az iki adet elektrot, kulaklık, elektrotlardan gelen verilerin ağlama bilgisi olması halinde hafızasında kayıtlı olan veya dışarıdan bir medya oynatıcı ile bağlanan beyaz gürültüyü çalmaya başlayan mikroişlemci ve dijital ekran içeriyor" dedi.

Kolikli bebekler sakinleşecek

Koliği olan bebeklerin yakınına saç kurutucu, elektrik süpürgesi gibi değişik frekanslı seslerin dinletilmesiyle bebeklerin sakinleştiğinin gözlemlendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Çetinkaya, "Ayrıca beyaz gürültüyle kolikli bebekleri sakinleştirmede, cerrahi operasyon sırasındaki sedasyonu ve anksiyeteyi azaltmada, ağrılı işlemler sırasında bebeği sakinleştirmede, anne karnındaki bebeğin hareketlerine etkisinin incelenmesi gibi çeşitli çalışmalar yapılmıştır” diye konuştu.

20 bin farklı tondan oluşan uğultu

Doç. Dr. Şenay Çetinkaya, beyaz ses olarak da adlandırılan beyaz gürültünün tüm farklı frekanslarda seslerin kombinasyonundan oluştuğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Yirmi bin farklı tonun çıkmasından oluşan uğultu gibi tanımlanabilir, genellikle frekans ve sinyal olarak, ağaçların üzerinden gelen rüzgar sesi, şelale, radyo dalgaları ya da okyanus dalgalarına benzeyen sinyal ve frekanslar gibidir. Ayrıca beyaz gürültü uğultu şeklinde ve sürekli monoton ses olmasından dolayı bebeğin anne karnındaki sese benzemektedir. Bu sesler bebeğin anne karnında bulunduğu ortamdaki seslere benzemekte ve bebekleri rahatlatmaktadır.”