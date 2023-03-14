Bebek arabası çalan sevgililer tutuklandı: O anlar kamerada

Olay, 16 Şubat günü saat 14.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmana gelen Muhittin K. (22) gözcülük yaparken, sevgilisi Rojin B. (23) ise girişte bulunan bebek arabasını çaldı. Çift, olayın ardından çaldıkları bebek arabasıyla birlikte apartmandan ayrıldı. Adresleri belirlenen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen erkek, tuvalet ihtiyacını gidermek için apartmana girdiğini öne sürdü. Suçunu kabul eden kadın ise çaldıkları bebek arabalarını tanımadığı bir hurdacıya 30 liraya sattıklarını itiraf etti. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan şüpheli de yakalandı

Diğer bir hırsızlık olayı ise 8 Mart günü Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ağır hasarlı bir apartmana giren şüpheli İbrahim E. (34), su saatleri, boru ve kabloları çalıp, kapıcı dairesinden aldığı perdeye sardı. Apartmandan çıkan şüpheli, devriye görevindeki bekçilere yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheli “Malzemeler zaten atılacaktı. Hurda olduğunu düşünerek aldım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 ayrı olayın 3 şüphelisi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.