Bebek beşiğinden 7 kilo uyuşturucu çıktı

Adana'da polisin bir eve yaptığı baskında hassas burunlu narkotik köpeğinin tepki verdiği bebek beşiğinde 7 kilo 223 gram genetiği değiştirilmiş esrar olarak bilinen skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesinde bir evde skunk bulundurulduğu ihbarını aldı. Polisin yaptığı baskında ev sahibi Hüseyin K. (31) evde uyuşturucu olmadığını ileri sürdü. Polis bu arada eve hassas burunlu narkotik köpeği getirerek arama yaptı. Aramada bebek beşiğinin alt tarafına saklanılmış halde iki çantada 7 kilo 223 gram skunk ele geçirdi. Polis uyuşturucuya el koyarken, ev sahibi ve evde bulunan Havan K.'yı (34) gözaltına aldı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde Hüseyin K. tutuklanırken, Havan K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.