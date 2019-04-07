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Bedelli askerlik için birliğine giderken kazada ölen genç toprağa verildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bedelli askerlik için birliklerine teslim olmaya giderken geçirdikleri kazadahayatını kaybeden gençlerden Orhun Furkan Baykan, memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bedelli askerlik için birliklerine teslim olmaya giderken geçirdikleri kazada


hayatını kaybeden gençlerden Orhun Furkan Baykan, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


İbrahim Tüfekli (27) ve Orhun Furkan Baykan (31), bedelli askerlik için birliklerine teslim olmaya giderken geçirdikleri kazada hayatlarını kaybetmişti. Baykan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde Kadirli Caddesi üzerinde bulunan babaevine getirildi. Aileden helallik alınmasının ardından Baykan'ın cenazesi Kozan Asri Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Baykan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında baba Musa ve anne Fatma Baykan ile gencin yakınları güçlükle ayakta durabildiler.


Dün saat 06.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Akhisar'dan İzmir yönüne giden Enis Karadağ (29) yönetimindeki 34 HL 4829 plakalı otomobil park halindeki 45 KA 799 plakalı kamyona çarpmıştı. Kazada bedelli askerlik için birliklerine teslim olmaya giden İbrahim Tüfekli ve Orhun Furkan Baykan yaşamını yitirirken, aynı araçtaki yakınları sürücü Enis Karadağ (29) ile Gamze Tercan (31) ağır yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden asker Orhun Furkan Baykan'ın evin tek oğlu olduğu öğrenildi.


Öte yandan kazada hayatını kaybeden İbrahim Tüfekli'nin de yarın defnedileceği öğrenildi.

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