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Bekçilerin kovalayıp yakaladığı şüphelinin üzerinden 2 adet tabanca çıktı

Adana’da çarşı ve mahalle bekçileri kavga anonsuna gittikleri ara sokak içerisinde yakaladığı bir kişinin üzerinden ruhsatsız 2 adet tabanca ele geçirdi.

Adana'da çarşı ve mahalle bekçileri kavga anonsuna gittikleri ara sokak içerisinde yakaladığı bir kişinin üzerinden ruhsatsız 2 adet tabanca ele geçirdi. Üzerinde tabanca yakalatan şahıs,” Sıkıntı yok kendimizi korumak amaçlı taşıdığım silah” dedi.


Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde kavga ihbarı gelmesi üzerine bölgeye giden bekçi ekipleri, bir şüpheliyi kovalamaya başladı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli izini kaybettirmek için girdiği ara sokaklarda mahalle ve çarı bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı.


Bekçiler, şüphelinin üzerinde arama yaptığında iki adet ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şüpheli,” Sıkıntı yok kendimizi korumak amaçlı taşıdığım silah” diyerek kendisini savundu.


Şüpheli polis merkezine götürüldü.

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