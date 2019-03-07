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Belediye başkan adaylarına çağrı

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Belediye Başkan adaylarına çağrıda bulunarak, mahalle aralarında olağan dönemlerin yanı sıra afetlerde de kullanılabilecek “Güvenli Yaşam Parkı” projesini gündemlerine almaları önerisinde bulundu.


Saygılı, 1-7 Mart Deprem Haftası ve yaklaşan yerel seçimler nedeniyle yaptığı açıklamada, geçtiğimiz dönemlerde de gündeme taşıdığı Güvenli Yaşam Parkları Projesini hatırlattı.


Adayların bu projeye dikkatini çeken Başkan Saygılı, “Mahalle aralarında olağan dönemde halkın kullanımına açık, kendi enerjisini üreten doğa ile uyumlu park; olağanüstü dönemde ise bölgesel afet yönetim merkezi, yeraltı afet deposu sayesinde temel ihtiyaçları, barınma, beslenme, hijyen gibi ihtiyaçların giderildiği güvenli yaşam parkları inşa edilmeli” dedi.


Adana gibi deprem riski yüksek olan şehir için kentin planlamasında mahalle arasındaki parkların hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Saygılı, deprem anında iletişimi sağlayacak donanımda, mahalle bazında afetin yönetildiği, halkı güvenli alanlarda barındıracak ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistemin yararlarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:


"Türkiye için örnek olabilecek bu projenin hayata geçirilmesi için, yerel seçimlere adaylığını açıklayan belediye başkanlarına çağrıda bulunuyoruz. Depremden zarar görmemek için planlı ve hazırlıklı olmalıyız. Hali hazırdaki parkların dönüştürülmesi ve yapılması planlanan parklar için de çevre dostu ve güvenli afet parklarının yapılmasını talep ediyoruz."

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