Belediye başkanı çöp topladı ‘kentimizi temiz tutalım' mesajı verdi

Başkan Çetin, vatandaşlara “Kentimizi temiz tutmalıyız” mesajı verdi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü etkinlikleri çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve çevre gönüllüleri ile birlikte çöp topladı. Kenan Evren Bulvarı'nda gerçekleştirilen etkinlikte bir yandan çöp toplayan Başkan Çetin bir yandan da sohbet ettiği vatandaşlara “Kentimizi temiz tutmalıyız” mesajı verdi.

Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı önünde başlayan etkinlik Kenan Evren Bulvarı boyunca devam etti. Başkan Soner Çetin, Atık Toplayıcıları Derneği üyeleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve çevre gönüllüleri farkındalık oluşturmak amacıyla çöp topladılar. Temizlik kıyafetleri giyen Başkan Soner Çetin, etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet etti ve temiz bir kent mesajı verdi.

Topladığı çöpleri konteynıra atan Başkan Soner Çetin, “Daha temiz bir kentte yaşamak hepimizin sorumluluğunda. Herkes evinin önünü süpürürse tüm şehir tertemiz olur. Vatandaşlarımızın da bu bilinçte olduğuna inanıyorum. Daha temiz bir Çukurova bizlerin elinde. Çevre bilinci arttıkça Çukurova'mız daha temiz ve daha yaşanır olacaktır” dedi.