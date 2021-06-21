Belediye çalışanlarına Covid-19 aşısı

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanları, SGK'lı çalışanların aşı randevularının açılmasının ardından aşılanmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen aşılama programında SGK'lı tüm çalışanların aşı randevularının açıldığını açıklamasıyla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince merkez bina ve ASKİ'de birinci doz aşılama için 2 ayrı nokta oluşturuldu.

Covid-19 salgınıyla mücadelenin aşıyla mümkün olduğunu ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirten sağlıkçılar, belediye çalışanlarının korunması açısından aşının önemli olduğunu belirttiler.