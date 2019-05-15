Belediye Evleri'nde 2 bin kişilik iftar

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Belediye Evleri Mahallesi'nde 2 bin kişilik iftar yemeği verildi.

“Nerede o eski ramazanlar?” temasıyla düzenlenen iftar programında Kur'an-ı Kerim okundu, Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğüne bağlı sanatçılar; tasavvuf musikisi, orta oyunu, neyzen gösterisi gerçekleştirdi. Etkinlikte Karagöz-Hacivat sunumu yapıldı.

İftar programına Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Çelebi de katıldı.

İftara katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ramazan ayının herkesin kendini dinlediği, yaptığı iyiliği kötülüğü hatırladığı, olumsuzlukların, küskünlüklerin bir yana bırakılması gereken, barış , bereket, rahmet ayı olduğunu belirterek, hemşehrileriyle birlikte iftar sofrasına oturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Karalar, “Belediye Evleri'nde de görüldüğü üzere, milletimizle aramızdaki sevgi bağı çok güçlü, muhabbetimiz karşılıklı. Bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onlar da beni görünce büyük mutluluk yaşıyorlar. 11 ayın sultanı Ramazan ayı, düşmanlıkların bir kenara bırakılması, barış ortamının oluşturulması için bir fırsattır. Halkımızın bir araya geldiği, huzur bulduğu bir aydır Ramazan. Ramazan ayının memleketimize huzur, barış ve aydınlık getirmesini Yüce Rabbimizden diliyorum. Allah hayrınızı kabul etsin. Şeref verdiniz” dedi.

Kendisine inananlara teşekkürlerini ileten Başkan Karalar, “Bu kardeşinize inandığınız, güvendiğiniz ve destek verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Seyhan belediye başkanlığında olduğu gibi asla sizi mahcup etmeyeceğim. Bizi kötüleme, karalama kampanyalarına rağmen, bunları dinlemediniz, aslan gibi arkamda durdunuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız beni. Ben de size kurban olayım değerli hemşehrilerim” diye konuştu.