İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Belediye hoparlörü magandaların hedef tahtası oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde belediye hoparlörü, magandaların hedefi oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye hoparlörü, magandaların hedefi oldu.


Tavşantepe Mahallesi Demirelli sokakta bulunan belediye hoparlörü ve panosunu hedef tahtasına çeviren kimliği belirsiz şahıslar, tabanca ile ateş ederek kevgire çevirdi. Hoparlörde oluşan delikler görenlere pes dedirtirken vatandaşlar magandaların bir an önce bulunmasını istediler.


Belediye yetkilileri, olayla ilgili emniyet güçlerinde bilgi verildiğini kaydetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.